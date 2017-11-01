В одной из поликлиник Уфы двухлетняя девочка стала «пленницей» аппарата выдачи бахил Фото: Служба спасения 112 В одной из поликлиник Уфы двухлетняя девочка стала «пленницей» аппарата выдачи бахил Фото: Служба спасения 112

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 1 ноября около 11.00, за помощью спасателей обратились родители малолетней девочки. Как выяснилось, они привели свою двухлетнюю дочь в поликлинику.

«После осмотра, когда семья собиралась идти домой, девочка, по-видимому, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны мамы и папы, сунула палец в аппарат для выдачи бахил, но вытащить его обратно уже не смогла», — сообщила агентству «Башинформ» пресс-секретарь городской «Службы спасения 112» Яна Калинина.

Приехавшие на выручку спасатели при помощи слесарного инструмента быстро освободили маленькую «пленницу». Родители повезли ребенка в травмпункт для обследования.