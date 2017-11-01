Уфимцев приглашают передать ненужную компьютерную технику нуждающимся инвалидам Фото: Андрей Старостин Уфимцев приглашают передать ненужную компьютерную технику нуждающимся инвалидам Фото: Андрей Старостин

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимцев приглашают присоединиться к социальной акции «Окно в мир», направленной на сбор ненужной или бывшей в употреблении компьютерной техники для передачи нуждающимся инвалидам.

Организует марафон автономная некоммерческая организация Центр социальных технологий «Ломая барьеры».

Также принимаются компьютеры, требующие ремонта, а партнер акции — компания «Компмастер» их отремонтирует. Желающие присоединиться к акции могут 4 и 5 ноября принести компьютеры (элементы компьютерной техники) в следующие торговые центры:

Центр торговли и развлечений «Мир» с 10.00 до 20.00, проспект Октября, 4, корп. 1.

Торгово-культурный центр «Ультра» с 10.00 до 20.00, ул. Бакалинская, 27.

«Оргтехника, даже если она требует ремонта, еще может послужить хорошему делу — поддержке людей с инвалидностью», — отметила куратор проекта «Ломая барьеры» Алина Хабирова.

Акция «Окно в мир» действует с 2013 года, за это время отремонтировано и передано нуждающимся людям с инвалидностью свыше 200 единиц компьютерной техники. Акция также проходит в других городах и районах республики.

Деятельность автономной некоммерческой организации «Центр социальных технологий «Ломая барьеры» направлена на социализацию и улучшение качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья. Проводятся различные акции и мероприятия в поддержку детей-инвалидов.