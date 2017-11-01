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Владимир Путин поздравил телеканал «Культура» с 20-летием

ПОЛИТИКА

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Владимир Путин направил поздравление коллективу общероссийского государственного телеканала «Культура» по случаю 20-летия деятельности. В телеграмме главы государства, в частности, говорится: «За прошедшие годы ваш телеканал, у истоков создания которого стояли выдающиеся представители отечественной культуры и общественной мысли, внес весомый вклад в развитие российского телевидения, обогатил его интересными и во многом уникальными информационными, просветительскими, художественными проектами, познакомил миллионы зрителей с яркими событиями в мире музыки, искусства, театра, кинематографа. И конечно, важно, что одним из ваших главных приоритетов является поддержка юных дарований, детского и юношеского творчества, эстетическое воспитание подрастающего поколения».

Теги: путин, культура, телевидение
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