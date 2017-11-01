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В Башкирии уничтожено около тонны «санкционных» груш и перца

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии уничтожено около тонны «санкционных» груш и перца Фото: Depositphotos.com

В Башкирии уничтожено около тонны «санкционных» груш и перца Фото: Depositphotos.com

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Башкортостану в ходе рейдов по недопущению оборота на территории России запрещенных к ввозу товаров обнаружили партию груш и сладкого перца, произведенных в Польше.

Как сообщили в ведомстве, в общей сложности выявлено 842 кг «санкционных» груш и 63 кг сладкого перца. Вся продукция «изъята из оборота и уничтожена путем раздавливания спецтехникой».

Теги: Управление Россельхознадора по РБ, санкционная продукция
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