В Башкирии уничтожено около тонны «санкционных» груш и перца Фото: Depositphotos.com В Башкирии уничтожено около тонны «санкционных» груш и перца Фото: Depositphotos.com

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Башкортостану в ходе рейдов по недопущению оборота на территории России запрещенных к ввозу товаров обнаружили партию груш и сладкого перца, произведенных в Польше.

Как сообщили в ведомстве, в общей сложности выявлено 842 кг «санкционных» груш и 63 кг сладкого перца. Вся продукция «изъята из оборота и уничтожена путем раздавливания спецтехникой».