Уфимец обвиняется в нападении на полицейского и судебных приставов Фото: Андрей Старостин Уфимец обвиняется в нападении на полицейского и судебных приставов Фото: Андрей Старостин

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Ленинского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя по статьям «угроза причинения вреда здоровью в отношении судебного пристава, в связи с исполнением решения суда с применением насилия, опасного для жизни» и «оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти».

В пресс-службе республиканской прокуратуры сообщили, что по решению суда уфимец должен был освободить незаконно занятую землю соседей. В июле этого года приставы пришли на участок, чтобы принудительно исполнить судебное решение и снести металлический забор, возведенный обвиняемым.

Мужчина агрессивно отреагировал на законные действия госслужащих. Он стал их оскорблять и замахнулся на старшего судебного пристава черенком от лопаты с угрозами причинить вред его здоровью. На место прибыл участковый.

Обвиняемый достал газовый баллончик и распылил в сторону приставов и полицейского его содержимое. С химическими ожогами лица пострадавших увезли в больницу.

Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Ленинский районный суд города для рассмотрения по существу.