В Башкирии пройдут публичные обсуждения вопросов надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии пройдут публичные обсуждения вопросов надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане запланированы совместные публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Главного управления МЧС России по РБ и Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Обсуждения будут касаться вопросов организации и осуществления государственного надзора за соблюдением требований в области пожарной безопасности, лицензионного контроля при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Речь пойдет также о тушении пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, о государственном надзоре во внутренних водах Российской Федерации за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, и базами (сооружениями) для их стоянок на территории республики. Планируется обсудить вопросы государственной функции по региональному надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории Республики Башкортостан.

Публичные обсуждения состоятся 15 ноября 2017 года в 11 часов в конференц-зале компании «Респект» (г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 48/1).