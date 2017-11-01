Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

1 ноября Среда

Уфа   °

В Башкирии пройдут публичные обсуждения вопросов надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

ОБЩЕСТВО

В Башкирии пройдут публичные обсуждения вопросов надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии пройдут публичные обсуждения вопросов надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане запланированы совместные публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Главного управления МЧС России по РБ и Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Обсуждения будут касаться вопросов организации и осуществления государственного надзора за соблюдением требований в области пожарной безопасности, лицензионного контроля при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Речь пойдет также о тушении пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, о государственном надзоре во внутренних водах Российской Федерации за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, и базами (сооружениями) для их стоянок на территории республики. Планируется обсудить вопросы государственной функции по региональному надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории Республики Башкортостан.

Публичные обсуждения состоятся 15 ноября 2017 года в 11 часов в конференц-зале компании «Респект» (г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 48/1).

Теги: МЧС, публичные обсуждения
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть