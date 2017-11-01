УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» опубликовало результаты деятельности за 9 месяцев 2017 года.

За этот период ЭСКБ»реализовала на розничном рынке 9 741 млн кВт*ч электроэнергии, что на 2,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Рост объёма реализации в основном связан с возвратом ряда потребителей с оптового рынка электроэнергии и мощности, приростом клиентской базы по физическим лицам, а также с более холодными погодными условиями 9 месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение клиентской базы ООО «ЭСКБ» с 1459,6 до 1498,1 тысяч потребителей (в том числе по физическим лицам с 1408,3 до 1447,0 тысяч потребителей). Прирост абонентской базы на 2,6% обусловлен передачей управляющими компаниями потребителей на прямые расчёты в ООО «ЭСКБ», ростом индивидуального жилищного строительства.

По итогам отчётного периода доля розничного рынка электрической энергии в Башкортостане, приходящаяся на ООО «ЭСКБ» увеличилась с 48,8% до 49,1%.