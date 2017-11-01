Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

1 ноября Среда

Уфа   °

Уфимский «Гостиный двор» подал в суд на авиакомпанию «ВИМ-Авиа»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Уфимский «Гостиный двор» подал в суд на авиакомпанию «ВИМ-Авиа» Фото: Олег Яровиков

Уфимский «Гостиный двор» подал в суд на авиакомпанию «ВИМ-Авиа» Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимский многофункциональный комплекс «Гостиный двор» 30 октября подал в Арбитражный суд РБ исковое заявление к татарстанской авиакомпании «ВИМ-Авиа». Информация размещена в картотеке арбитражных дел на сайте суда.

Из материалов следует, что сумма исковых требований составляет 814 947,64 рублей. Ближайшее заседание назначено на 7 декабря.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с хищением денег пассажиров должностными лицами «ВИМ-Авиа». Долги авиакомпании оценили в 7 млрд рублей.

Теги: суд, иск
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть