Уфимский «Гостиный двор» подал в суд на авиакомпанию «ВИМ-Авиа»
Уфимский «Гостиный двор» подал в суд на авиакомпанию «ВИМ-Авиа» Фото: Олег Яровиков
Уфимский «Гостиный двор» подал в суд на авиакомпанию «ВИМ-Авиа» Фото: Олег Яровиков
УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Уфимский многофункциональный комплекс «Гостиный двор» 30 октября подал в Арбитражный суд РБ исковое заявление к татарстанской авиакомпании «ВИМ-Авиа». Информация размещена в картотеке арбитражных дел на сайте суда.
Из материалов следует, что сумма исковых требований составляет 814 947,64 рублей. Ближайшее заседание назначено на 7 декабря.
Как сообщалось ранее, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с хищением денег пассажиров должностными лицами «ВИМ-Авиа». Долги авиакомпании оценили в 7 млрд рублей.