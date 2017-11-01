В УГНТУ стартовал Международный молодежный форум «Неделя экономической науки» Фото: пресс-служба УГНТУ





В УГНТУ стартовал Международный молодежный форум «Неделя экономической науки» Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете начал работу Международный молодежный форум «Неделя экономической науки», организаторами которого являются Уфимский государственный нефтяной технический университет, Академия наук Башкортостана, Тюменский индустриальный университет, Самарский государственный экономический университет и Казахский национальный технический университет имени К.И.Сатпаева.

Международный молодежный форум «Неделя экономической науки» проводится с целью изучения современного состояния экономики с учетом отечественной и зарубежной практики, а также экономического и финансового обеспечения реализации мероприятий, направленных на поиск новых, нестандартных методов и инструментов управления на всех уровнях: от государственного до корпоративного.

Научные мероприятия Форума направлены на повышение уровня мотивации студентов к научно-исследовательской деятельности на основе: обмена опытом участниками Форума и организации и проведения научных дискуссий, конференций, деловых игр и мастер-классов.

В рамках первого дня Форума прошло Пленарное заседание VI Международная научно-практическая конференция «Проблемы и тенденции развития инновационной экономики: международный опыт и российская практика».

Заместитель директора по финансовым вопросам и государственно-частному партнерству АО «Корпорация развития РБ» Смолягин выступил с докладом на тему «Государственно-частное партнерство», исполнительный директор ООО НПО «ОргНефтеГаз» Киреев — с докладом «Ограничения инновационного развития в корпоративном секторе экономики» и профессор кафедры «Экономическая теория» УГНТУ Малых — «Выбор приоритетов в сфере технологий и инноваций: проблемы новой среды для России».

В ходе Международного молодежного форума состоятся следующие научные мероприятия:

— Международная научно-практическая конференция «Проблемы и тенденции развития инновационной экономики: международный опыт и российская практика»;

— Интерактивный командный чемпионат «Налог — это креативно!»

— Технологический туризм «Посещение Благовещенской площадки компании СИБУР»;

— Деловая игра «Суд над рыночной экономикой»;

— Кейс-турнир в области рекламы и связей с общественностью «Принципы и планирование работы PR-служб в кризисных и конфликтных ситуациях»;

— Конкурс «День менеджера»;

— Игра для школьников «Финансовый брейн-ринг»;

— Деловая игра для студентов и школьников «Стань министром финансов!»;

— Научно-практическая дискуссия «МСФО в российской практике: теоретические и практические аспекты»;

— Настольная игра — чемпионат «Нефтегазовый бизнес»;

— Научно-практический семинар «Интеграция регламентного и управленческого учета в информационной системе управления бизнесом»;

— Круглый стол «Революция 1917 года в России: социально-экономические проблемы»;

— Квест по страхованию;

— Интерактивная выставка — конкурс «Выдающиеся русские ученые-экономисты в области финансов, учета и налогообложения»;

— Всероссийская олимпиада «Кто хочет стать профессиональным бухгалтером?»

— Культурная программа «День Института нефтегазового бизнеса».

В международном молодежном форуме примут участие студенты и преподаватели Уральского государственного экономического университета, Башкирского государственного университета, Алтайского государственного университета, Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова, Актюбинского государственного университета имени К.Жубанова, Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева, Астраханского государственного медицинского университета и других университетов России и ближнего зарубежья, а также представители Центра экономических исследований ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан», представители компаний АО «Корпорация развития Республики Башкортостан», ООО НПО «ОргНефтеГаз», АО НК «КазМунай Газ».