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Красавица из Башкирии стала обладательницей приза зрительских симпатий на конкурсе «Мисс Азия - Сибирь-2017»

ОБЩЕСТВО

Красавица из Башкирии стала обладательницей приза зрительских симпатий на конкурсе «Мисс Азия - Сибирь-2017»

Фото: МО «Мисс Башкортостан»

Красавица из Башкирии стала обладательницей приза зрительских симпатий на конкурсе «Мисс Азия - Сибирь-2017»

Фото: МО «Мисс Башкортостан»

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Юная модель из Башкортостана, 17-летняя Динара Ахметханова стала победительницей интернет-голосования за «Приз зрительских симпатий» Межнационального конкурса красоты «Мисс Азия — Сибирь-2017». Также красавица из Уфы удостоена номинации «Мисс фото». С успешным выступлением девушку поздравили ее кураторы из модельного агентства «Мисс Башкортостан» на официальной странице в соцсети.

«Мы поздравляем Динару с первым большим конкурсом и ждем ее на новых международных сценах!», — говорится в сообщении.

Конкурс «Мисс Азия — Сибирь-2017» проходил в Красноярске. Он собрал самых красивых представительниц Якутии, Тувы, Башкортостана, Хакасии, Киргизии, Шории, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. Девушки соревновались в различных конкурсных испытаниях: визитка на тему семейных традиций, творческий этап, общий обрядовый танец, вечерний выход. Также для девушек были организованы экскурсии по Красноярску и прогулки по набережной реки Енисей.

Победительницей конкурса стала участница из Якутии.

Представительницы Башкортостана участвуют в конкурсе «Мисс Азия — Сибирь» с 2011 года. В 2014 году титул «Мисс Азия — Сибирь» завоевала Айгуль Сафина, в 2015-м — Гульназ Шамсутдинова.

Теги: конкурс карсоты
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