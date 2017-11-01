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Предпринимателя из Башкирии осудили за торговлю противогазами

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Предпринимателя из Башкирии осудили за торговлю противогазами Фото: youtube.com

Предпринимателя из Башкирии осудили за торговлю противогазами Фото: youtube.com

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Житель Нефтекамска предстал перед судом по обвинению в контрабанде. Деятельность индивидуального предпринимателя была пресечена инспекторами таможни, выявивших факт вывоза за рубеж товара двойного назначения. 32-летний бизнесмен, занимавшийся поставками средств спецзащиты, в том числе отправлял за границу противогазы, которые могут применяться при создании оружия и военной техники.

«Его проинформировали о существовании запретов и ограничений при экспорте данной категории товаров и о необходимости получить лицензию Федеральной службы технического экспортного контроля. Однако предприниматель продолжал осуществлять незаконные поставки противогазов в Казахстан. Было возбуждено уголовное дело и передано полиции. Суд приговорил предпринимателя к трем годам лишения свободы условно», — сообщили в Башкортостанской таможне.

Теги: таможня, контрабанда, противогазы
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