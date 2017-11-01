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В Башкирии введен в эксплуатацию реконструированный участок Р-240 с прогонами под трассой

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии введен в эксплуатацию реконструированный участок Р-240 с прогонами под трассой

Фото: Упрдор «Приуралье»

В Башкирии введен в эксплуатацию реконструированный участок Р-240 с прогонами под трассой

Фото: Упрдор «Приуралье»

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Аургазинском районе введен в эксплуатацию участок на 87-м километре оренбургской трассы с водопропускной трубой и скотопрогоном. Строительство сложного инженерного сооружения продолжалось в течение года.

После проведения работ грузоподъемность сооружений соответствует параметрам I технической категории (скоростная дорога). Возможность беспрепятственного и безопасного прогона скота и сельскохозяйственной техники под трассой существенно повысит безопасность дорожного движения и уровень комфорта при движении по участку автомобильной дороги в целом.

Теги: дороги, реконструкция
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