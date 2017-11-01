ДТП в Башкирии: автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево, водитель и пассажир в больнице Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ ДТП в Башкирии: автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево, водитель и пассажир в больнице Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Абзелиловском районе Башкортостана на 10 км автодороги Айгир Баткан — Янгельский произошло серьезное ДТП. По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, мужчина за рулем «ВАЗ» девятой модели съехал с дороги и врезался на дерево. Авария произошла в условиях тумана. 42-летнего водителя и его 25-летнюю пассажирку с многочисленными травмами увезли в больницу.

За минувшие сутки на дорогах республики совершено 17 ДТП, в которых 19 человек получили травмы различной степени тяжести.