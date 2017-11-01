Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

1 ноября Среда

Уфа   °

ДТП в Башкирии: автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево, водитель и пассажир в больнице

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

ДТП в Башкирии: автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево, водитель и пассажир в больнице Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

ДТП в Башкирии: автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево, водитель и пассажир в больнице Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Абзелиловском районе Башкортостана на 10 км автодороги Айгир Баткан — Янгельский произошло серьезное ДТП. По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, мужчина за рулем «ВАЗ» девятой модели съехал с дороги и врезался на дерево. Авария произошла в условиях тумана. 42-летнего водителя и его 25-летнюю пассажирку с многочисленными травмами увезли в больницу.

За минувшие сутки на дорогах республики совершено 17 ДТП, в которых 19 человек получили травмы различной степени тяжести.

Теги: ДТП
Лонгриды
 1 - 6 из 30
 Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть