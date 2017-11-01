Войти в мобильное приложение теперь можно по отпечатку пальца - Пенсионный фонд по Башкирии Фото: Depositphotos.com Войти в мобильное приложение теперь можно по отпечатку пальца - Пенсионный фонд по Башкирии Фото: Depositphotos.com

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Пенсионный фонд выпустил очередное обновление для своего мобильного приложения. В новой версии использована технология Touch ID — для еще большего удобства входить в приложение теперь можно по отпечатку пальца. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда по Башкортостану.

Пенсионный фонд выпустил бесплатное мобильное приложение для смартфонов на платформах iOS и Android в марте 2017 года. За это время его установили более 150 тысяч человек.

Для начала работы в приложении необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг и задать четырехзначный PIN-код для входа в приложение.

С помощью приложения пользователи могут получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде, данные о назначенной пенсии и социальных выплатах, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться на прием или заказать необходимые документы.

Ряд услуг, доступных через приложение, можно получать и без авторизации. Так, с помощью геолокации мобильное приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и даст возможность записаться на прием.

Справка. Технология Touch ID позволяет пользователю отсканировать отпечаток пальца и сохранить его на своем смартфоне. Далее различные приложения используют этот отпечаток по решению пользователя для быстрой авторизации.

Приложение Пенсионного фонда делает так же: оно предлагает использовать ранее сохраненный отпечаток для входа.