Мэрия Уфы объявила тендер на новогоднее оформление площади на Горсовете
Мэрия Уфы объявила тендер на новогоднее оформление площади на Горсовете Фото: weheartit.com
Мэрия Уфы объявила тендер на новогоднее оформление площади на Горсовете Фото: weheartit.com
УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Администрация Уфы назначила на 20 ноября электронные торги на получение новогоднего подряда. Максимальная стоимость контракта на оформление площади имени Ленина — около 6,95 млн рублей, на 100 тысяч больше, чем в прошлом году. Победитель конкурса должен будет закончить работы к 25 декабря. В контракте оговаривается монтаж праздничной иллюминации, строительство городка из фанеры и ледовых блоков, создание ледовых скульптур, которые традиционно будут посвящены новогодним символам, в том числе, в соответствии с популярным в России китайским гороскопом — Желтой собаке.