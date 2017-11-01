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Мэрия Уфы объявила тендер на новогоднее оформление площади на Горсовете

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Мэрия Уфы объявила тендер на новогоднее оформление площади на Горсовете Фото: weheartit.com

Мэрия Уфы объявила тендер на новогоднее оформление площади на Горсовете Фото: weheartit.com

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Администрация Уфы назначила на 20 ноября электронные торги на получение новогоднего подряда. Максимальная стоимость контракта на оформление площади имени Ленина — около 6,95 млн рублей, на 100 тысяч больше, чем в прошлом году. Победитель конкурса должен будет закончить работы к 25 декабря. В контракте оговаривается монтаж праздничной иллюминации, строительство городка из фанеры и ледовых блоков, создание ледовых скульптур, которые традиционно будут посвящены новогодним символам, в том числе, в соответствии с популярным в России китайским гороскопом — Желтой собаке.

Теги: новый год, тендер
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