В Уфе при пожаре в трехкомнатной квартире погиб пожилой мужчина Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ В Уфе при пожаре в трехкомнатной квартире погиб пожилой мужчина Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в диспетчерскую службу 1 ноября в 02.10 поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире двухэтажного жилого дома по улице Рычкова. Когда пожарные прибыли на место возгорания, то увидели, что из-под кровли дома идет черный дым. Огнеборцы по лестничным маршам эвакуировали 17 человек, в том числе двоих детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.

В тушении участвовали силы и средства от МЧС — пять единиц техники и 15 человек личного состава. Пожар полностью удалось потушить в 04.10.

В сгоревшей квартире без признаков жизни был найден 69-летний мужчина. Огнем по всей площади повреждено домашнее имущество. Сейчас на месте работает дознаватель. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.