Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

1 ноября Среда

Уфа   °

В Уфе водитель остановился на кольце Центрального рынка, чтобы перевести через дорогу бабушку - видео

ОБЩЕСТВО

В Уфе водитель остановился на кольце Центрального рынка, чтобы перевести через дорогу бабушку - видео Фото: Стоп-кадр видео

В Уфе водитель остановился на кольце Центрального рынка, чтобы перевести через дорогу бабушку - видео Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Акция, которую жители столицы Башкирии уже назвали «Доброта на дорогах Уфы», продолжается. Вслед за экипажем ДПС милосердие проявил водитель легкового автомобиля. На кольце Центрального рынка бабушка решила перейти оживленную улицу с двумя большими сумками, несмотря на то, что на перекрестке есть подземные пешеходные переходы.

Мужчина заметил бедственное положение пенсионерки и остановился. Пассажир вышел из машины и лично перевел пожилую женщину через оживленный участок дороги. Более того, добрый горожанин посадил бабушку на переднее сиденье автомобиля и отвез ее домой. Этот поступок зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения, запись опубликована на канале UTV.

Теги: акция, дорожное движение, милосердие
Лонгриды
 1 - 6 из 30
 Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть