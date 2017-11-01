В Уфе водитель остановился на кольце Центрального рынка, чтобы перевести через дорогу бабушку - видео Фото: Стоп-кадр видео В Уфе водитель остановился на кольце Центрального рынка, чтобы перевести через дорогу бабушку - видео Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Акция, которую жители столицы Башкирии уже назвали «Доброта на дорогах Уфы», продолжается. Вслед за экипажем ДПС милосердие проявил водитель легкового автомобиля. На кольце Центрального рынка бабушка решила перейти оживленную улицу с двумя большими сумками, несмотря на то, что на перекрестке есть подземные пешеходные переходы.

Мужчина заметил бедственное положение пенсионерки и остановился. Пассажир вышел из машины и лично перевел пожилую женщину через оживленный участок дороги. Более того, добрый горожанин посадил бабушку на переднее сиденье автомобиля и отвез ее домой. Этот поступок зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения, запись опубликована на канале UTV.