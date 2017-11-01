Стало известно, какие застройщики не выполняют своих обязательств перед дольщиками Фото: Олег Яровиков Стало известно, какие застройщики не выполняют своих обязательств перед дольщиками Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Стало известно, какие застройщики не выполняют свои обязательства перед участниками долевого строительства в Республике Башкортостан. По данным Госстроя РБ, они находятся на контроле в том числе в Минстрое России.

Список выглядит так: ООО ПХК «Меркурий», РОФ СРЦИЗ «Луч» РБ, ОАО «СК Трест № 21», ООО «Крона», ЗАО «БашИнвестДом», ЖСК «Новый дом», ЖСК «Цветы Башкортостана», ООО «Единая торгово-закупочная компания», ООО «Артемида», ООО «Регион-Сервис», ЖСК «Дом по ул. Гафури 10-12», ОАО «СтройПроектЦентр», ООО «Башстрой», ООО «Служба заказчика».

По данным Госкомитета РБ по строительству и архитектуре, в республике насчитывается 3,5 тысячи обманутых дольщиков — это 29 площадок, на которых по разным причинам не достроены 54 дома. Ожидается, что количество пострадавших от действий (и бездействия) застройщиков, скорее всего, будет расти.

В чем причина возникновения долгостроев, почему власти не хотят решать эту проблему с помощью бюджетных средств и кого защитит новый закон, читайте в материале ИА «Башинформ».