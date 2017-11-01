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Проект БМК включен в число приоритетных инвест проектов Башкортостана

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ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Проект по производству многопрядных канатов Белорецкого металлургического комбината (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана. Это позволяет предприятию получить дополнительную государственную поддержку в виде налоговых льгот и других преференций.

Этот проект БМК реализует при поддержке Фонда развития промышленности России с 2016 года. Его внедрение позволит комбинату изготавливать нераскручиваемые канаты с 6-12 прядями диаметром от 22 до 90 мм и наносить на них полимерное покрытие для повышения прочности. Продукция призвана заменить импортные аналоги на отечественном рынке. Такие канаты используются в грузоподъемной технике, несущих элементах подвесных мостов, угольной и горнорудной промышленности, газонефтедобыче, рыболовстве, судоходстве.

Комбинат уже заключил контракты на приобретение канатной машины и экструзионной линии для нанесения полимера. Поставки нового оборудования планируются в апреле 2018 года, а запуск производства — в январе 2019 года.

БМК продолжает испытания опытных образцов экскаваторных канатов с полимерным покрытием на подъемных механизмах ковша двух уралмашевских экскаваторов ЭКГ-5 для определения максимального ресурса их работы. Предыдущий опытный канат отработал двойной срок в отличие от аналогичных канатов без полимерного покрытия. Также совместно со специализированным институтом БМК работает над составом полимера для канатов больших диаметров — от 57 мм.

«Включение инвестпроекта БМК в республиканский перечень приоритетных — это реальная поддержка бизнеса органами власти, которая позволяет предприятиям реализовывать в наше непростое время перспективные и высокотехнологичные разработки. Мы благодарны за то, что нам вновь оказано доверие», — отметил генеральный директор АО «БМК» Виктор Камелин.

Теги: бмк
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