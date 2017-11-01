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1 ноября Среда

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В Уфе водитель на иномарке не справился с управлением и снес несколько дорожных знаков, есть пострадавшие

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе водитель на иномарке не справился с управлением и снес несколько дорожных знаков, есть пострадавшие Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

В Уфе водитель на иномарке не справился с управлением и снес несколько дорожных знаков, есть пострадавшие Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе ночью 1 ноября на Дёмском шоссе произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, опубликованной в группе «Дорожный патруль», мужчина за рулем «Хендай Акцент» на крутом повороте в сторону улицы Ясных Зорь не справился с управлением — автомобиль съехал с дороги и снес несколько дорожных знаков.

В ДТП пострадали водитель и его пассажирка. Их госпитализировали.

В группе отмечается, что на участке дороги, где произошла авария, отсутствует освещение.

Теги: ДТП
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