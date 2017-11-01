В Башкирии назвали победителя второго тура республиканского турнира по волейболу Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ В Башкирии назвали победителя второго тура республиканского турнира по волейболу Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Лучших волейболистов 2004 и 2005 годов рождения выявили в Ишимбае, где состоялся второй тур республиканского турнира «Лига Тархан». В город приехали команды из Стерлитамака, Кумертау и Мелеузовского района. Первое место завоевали ишимбайские спортсмены.

«Второе место заняла команда Стерлитамак-1, третье — Кумертау. На четвертом месте юные спортсмены Мелеузовского района, на пятом — команда из города Мелеуза, на шестом — команда Стерлитамак-2», — сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики и спорта Башкирии.

Лучшие волейболисты турнира: Михаил Шаповалов из Ишимбая, Денис Котов из Стерлитамака, Сергей Иванов из Кумертау, Владислав Иванцов из Мелеузовского района, Кирилл Баландин из Мелеуза и Вадим Субботин — представитель команды Стерлитамак-2.