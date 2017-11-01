УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

«В Башкирии к 2019 году создадут портал для совершения виртуальных экскурсий по региону, — сообщает ТАСС. — Уфимская компания по разработке виртуальных 3D-туров, 3DStudio, планирует создать к 2019 году интернет-портал для виртуального посещения самых известных мест Башкирии. Об этом рассказал во вторник руководитель компании Станислав Семенов в ходе презентации проекта главе республики Рустэму Хамитову.

Он отметил, что портал "позволит любому желающему виртуально посетить республику, оценить красоту природы, увидеть и изучить достопримечательности, санатории, гостиницы, другие объекты". "Этот проект станет хорошей презентацией региона на международных выставках, конгрессах, переговорах с инвесторами. Кроме того, он будет востребован жителями России, республики", — заметил разработчик».

ТАСС предупреждает, что «Законопроект о реновации жилищного фонда в РФ пройдет общественное обсуждение» и добавляет, что «По словам председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, при формировании законопроекта будут учтены предложения регионов».

В августе Хованская сообщала, что планирует в ноябре внести в Госдуму законопроект о распространении московского опыта реновации жилищного фонда на другие регионы России. По мнению депутата, с внесением законопроекта не стоит спешить, так как пока не все регионы готовы к внедрению такой программы. Кроме того, отметила она, нужно посмотреть на реализацию программы реновации в Москве. Депутат добавила, что начать реновацию можно в Белгородской и Калужской областях, а также в Петербурге и Башкирии.

ИА REGNUM анализирует в свете предстоящих президентских выборов «Языковой конфликт в Поволжье: угроза перед выборами. Ситуация в Башкирии, Татарии и Чувашии».

«Вопрос преподавания родного языка вызвал бурную реакцию в национальных республиках Поволжья, расколов общество на сторонников и противников новшеств. В этот процесс оказались вовлечены родители, учителя, чиновники, депутаты, общественники, правозащитники, религиозные деятели, националистические организации, — пишет корреспондент агентства. — Наиболее сильное сопротивление возникло, пожалуй, в Татарии, которая не намерена сдаваться и сейчас ищет «общие точки решения» с Москвой.

…Напряжение в обществе возникло и в Башкирии, но отчасти нивелировано указом главы республики Рустэма Хамитова о защите языков народов России. И хотя власти рапортовали о том, что 75% учащихся выбрали в качестве добровольного изучения башкирский язык, у скептиков возникли сомнения в «добровольности», что подкрепило судебное дело: в Башкирии было рассмотрено одно из первых в России административных дел по принудительному изучению родного языка (башкирского)».

ИА REGNUM делает свой традиционный обзор СМИ Башкирии – с 23 по 30 октября: «Миллиарды на газ, агрессивные депутаты: неделя Башкирии». Политолог Дмитрий Казанцев за прошедшую неделю выделил из области политики и экономики следующие события: формирование региональной «Коалиции патриотов», подготовка к Дню народного единства, принятие закона о дольщиках, публикация прогноза минэкономразвития Башкирии ежегодного роста ВРП на 2−3%, увеличение внешнеторгового оборота республики в 1,6 раза. Об этих и других событиях более подробно…

РИА «Новости», как всегда, отслеживает ситуацию в битве титанов: «Суд оставил в силе арест активов "Системы" по иску "Роснефти"». «Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе обеспечительные меры в виде ареста активов АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" в деле по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил определения арбитражного суда республики Башкортостан от 12 июля и 18-го суда по тому же делу от 11 сентября оставить без изменений. Кассационные жалобы оставить без удовлетворения", — сказала судья Юлия Оденцова».

Подключилась к «трубе» и «Новая газета»: «Сечин посылает ультиматум». В статье говорится: «В середине ноября российское правосудие ожидает очередной краш-тест. В Челябинске Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд рассмотрит жалобу АФК «Система», которая ранее проиграла 136 млрд рублей «Роснефти». Арбитражный суд Башкортостана согласился с доводами компании Игоря Сечина».

Газета также дает справку, мол «АФК «Система» консолидировала контроль над компанией «Башнефть» в период с 2005 по 2010 год, последовательно приобретая пакеты акций, размытых между разными владельцами, в том числе связанными с Уралом Рахимовым, сыном первого президента Башкортостана» и т.д.

«Предприниматели из 20 регионов России поборются за премию "Меценат года", — это опять ТАСС. — Торжественная церемония награждения премией "Меценат года", учрежденной Министерством культуры РФ, и прием иностранных министров культуры и туризма от имени Министра культуры РФ Владимира Мединского состоится 16 ноября на Деловой площадке VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

…Экспертным советом в ходе предварительного этапа было отобрано 28 проектов из 20 регионов России: Санкт-Петербург, республика Крым, Башкортостан, Бурятия, Адыгея, Мордовия, Хабаровский и Ставропольский край, а также Московская, Архангельская, Владимирская, Новосибирская и другие области».

«Бюджетных денег больше не будет», — озаглавили «Известия» интервью с новым генеральным директором АО «ГЛОНАСС» Андреем Жерегелей, который рассказал о планах компании.

«— Президент России Владимир Путин поставил задачу сравнять эффективность российской ГЛОНАСС и американской GPS и к 2020 году выйти на конкурентные показатели. Насколько точность отечественной системы критична для коммерческих сервисов на базе ЭРА-ГЛОНАСС?, — спрашивает газета. — Критична. Если говорить о базовой функции, то здесь точность даже 2–3 м вполне достаточна, чтобы идентифицировать автомобиль, которому требуется помощь. Что же касается коммерческих сервисов, пользователи хотят получать высокую точность геопозиционирования — до сантиметров. Современные навигационные технологии позволяют решить эту задачу. В перспективе с модернизацией самой системы ГЛОНАСС точность и надежность определения местоположения будут расти.

Кроме того, в собственности АО «ГЛОНАСС» есть сеть станций высокоточной навигации, которые корректируют спутниковый сигнал. Они расположены в Ленинградской области, в Башкирии и в Крыму. В этих регионах мы можем уже сейчас претендовать на рынок услуг высокоточной навигации».