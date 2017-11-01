Власти Уфы ищут главного архитектора
УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Власти Уфы объявили конкурс на замещение вакантной должности главного архитектора столицы Башкирии. Информация о конкурсе размещена на официальном сайте администрации города.
С квалификационными требованиями, необходимыми знаниями, умениями и навыками работы можно ознакомиться в разделе «Вакансии». В мэрии планируют определиться с назначением главного архитектора столицы до конца ноября. В настоящее время обязанности начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан исполняет Галина Чиглинцева.