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В столице Башкирии установят новогоднюю ель массой 300 кг

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии на площади Ленина будет установлена новогодняя ель из металлоконструкций «Магнолия» массой 300 кг и «Звезда» массой 200 кг. Власти города разместили заказ на новогоднее оформление главной площади Уфы на сайте госзакупок.

Столице Башкирии для создания ледовых дворцов и скульптур понадобится 724 кв. м льда. Мастера установят каркасы из брусьев, обошьют их фанерой, выложат панорамную стену и лабиринт. На праздничные хлопоты администрация города заложила 6,95 млн рублей. Такова начальная цена контракта. Исполнитель будет определен 20 ноября, к 25 декабря город должен быть в новогоднем убранстве.

Новогоднее оформление территории вокруг Конгресс-холла власти оценили в 6 млн 745 тысяч. Здесь помимо ледового городка запланированы работы по устройству площадок для фейерверков. Так что в новогоднюю ночь уфимцы будут с фейерверком.

Теги: новый год
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