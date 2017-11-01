УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии в первый день ноября пасмурно. Синоптики прогнозируют дождь со снегом. Вероятность осадков в ближайшие часы составляет 40 процентов. Сейчас в столице Башкирии столбики термометров показывают +4 градуса. По ощущениям -2 градуса мороза. Сила ветра 9 метров в секунду.

По данным Башгидромета, на отдельных участках автодорог возможна гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем -1,+4°.

В Приволжье сегодня ожидаются обильные осадки. По данным Гидрометцентра России, в округе 1-2 ноября ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), ветер до 22 м/с. 1 ноября в Татарстане осадки (дождь, мокрый снег), ветер 18-23 м/с. В Пермском крае сильные осадки (снег, мокрый снег), гололедные явления.