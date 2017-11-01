УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Графа «против всех» не появится в избирательных бюллетенях до выборов Президента России. Вернуться к обсуждению этой темы могут уже после марта 2018 года, сообщают «Известия».

Эксперты полагают, что графа «против всех» на федеральных выборах избыточна, поскольку таким образом голосовали максимум 3–4% избирателей. По их мнению, возвращение этой графы вряд ли мобилизует значительные электоральные группы.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 октября заявила о том, что в бюллетени на выборах «в среднесрочной перспективе» может быть возвращена графа «против всех». Глава комитета СФ РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил о том, что парламентарии сейчас не разрабатывают новых поправок на эту тему. Сенатор подчеркнул, что подобная практика применяется во многих странах, однако в России «в текущей повестке принятие такого закона не стоит».

Пункт «против всех» присутствовал в избирательных бюллетенях с 1991 по 2006 год. В Башкирии графа «против всех» исключена из бюллетеней на выборах всех уровней. В 2015 году статья 77 Кодекса республики о выборах дополнена предложением: «На выборах в органы местного самоуправления строка «Против всех кандидатов» («Против всех списков кандидатов») в избирательном бюллетене не помещается».