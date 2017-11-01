Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

1 ноября Среда

Уфа   °

На выборах Президента России графы «против всех» не будет

ПОЛИТИКА

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Графа «против всех» не появится в избирательных бюллетенях до выборов Президента России. Вернуться к обсуждению этой темы могут уже после марта 2018 года, сообщают «Известия».

Эксперты полагают, что графа «против всех» на федеральных выборах избыточна, поскольку таким образом голосовали максимум 3–4% избирателей. По их мнению, возвращение этой графы вряд ли мобилизует значительные электоральные группы.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 октября заявила о том, что в бюллетени на выборах «в среднесрочной перспективе» может быть возвращена графа «против всех». Глава комитета СФ РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил о том, что парламентарии сейчас не разрабатывают новых поправок на эту тему. Сенатор подчеркнул, что подобная практика применяется во многих странах, однако в России «в текущей повестке принятие такого закона не стоит».

Пункт «против всех» присутствовал в избирательных бюллетенях с 1991 по 2006 год. В Башкирии графа «против всех» исключена из бюллетеней на выборах всех уровней. В 2015 году статья 77 Кодекса республики о выборах дополнена предложением: «На выборах в органы местного самоуправления строка «Против всех кандидатов» («Против всех списков кандидатов») в избирательном бюллетене не помещается».

Теги: выборы Президента России, графа «против всех»
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть