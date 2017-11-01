В Уфе в День народного единства пройдет Крестный ход
В Уфе в День народного единства пройдет Крестный ход Фото: из открытых источников
В Уфе в День народного единства пройдет Крестный ход Фото: из открытых источников
УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
4 ноября по случаю праздника в честь Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства пройдет Крестный ход с участием духовенства и прихожан Уфимской епархии.
Крестный ход проследует от Покровского храма (ул.Мингажева, 4) до кафедрального собора Рождества Богородицы (ул. Кирова, 102), информирует епархия.