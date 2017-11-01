В Уфе в декабре пройдет Фестиваль «Мы вместе»
УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
5 декабря в Доме культуры Республиканского центра народного творчества состоится Фестиваль «Мы вместе». Мероприятие проводится впервые в рамках государственной программы «Доступная среда» в целях оказания поддержки талантливой молодёжи. Организаторами являются Министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества.
В фестивале принимают участие коллективы и солисты, работающие в таких жанровых направлениях как: вокал, хореография, художественное слово. К участию допускаются творческие коллективы Дома культуры РЦНТ, творчески одаренные люди вне зависимости от состояния здоровья, отдельные исполнители самодеятельного искусства и профессиональные артисты Республики Башкортостан.
Заявки принимаются до 15 ноября, подробности по телефону 272-86-61