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Работы художника из Башкирии применили в оформлении детской комнаты в программе «Квартирный вопрос»

ОБЩЕСТВО

Работы художника из Башкирии применили в оформлении детской комнаты в программе «Квартирный вопрос»

Фото: с сайта cityopen.ru и из архива Максима Шендрика

Работы художника из Башкирии применили в оформлении детской комнаты в программе «Квартирный вопрос»

Фото: с сайта cityopen.ru и из архива Максима Шендрика

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Мастер аэрографии Максим Шендрик из Стерлитамака работал над созданием интерьера в программе «Квартирный вопрос» на НТВ. Его флуоресцентные рисунки космической галактики украсили детскую комнату в одном из выпусков передачи. Переделка предназначалась для трех братьев: Степана, Захара и Тихона. Для их комнаты «Квартирный вопрос» выбрал тему, интересную для всех мальчишек — манящие и неизведанные космические просторы. Задумкой авторов было создать для них межгалактическое пространство с сияющими звездами, планетами и космическими кораблями.

«Меня пригласила дизайнер, она наткнулась в яндексе на мою работу. Я, конечно, не сразу поверил, что мне звонят с программы федерального ТВ», — рассказал художник порталу cityopen.ru.

Аэрографией Максим занимается больше 10 лет. Начинал с несложных рисунков на бумаге, стенах, асфальте, затем перешел на сложные поверхности – автомобили, интерьеры.

«В своём творчестве стараюсь использовать самые современные и экологичные краски и лаки, так как в основном мне по душе больше расписывать детские комнаты, а для детей нужно все самое лучшее и безопасное, — говорит мастер. — В проекте «Стражи галактики» я не стал использовать сильнопахнущий и токсичный мебельный лак, а заменил его на не менее прочный и при этом полностью безопасный акриловый лак для паркета на водной основе полностью матовый, как и мебель. Вместо колеров я использовал флуоресцентные пигменты невидимые днём в лаке, но светящиеся в ультрафиолете».

По словам Максима, светящаяся роспись была впервые применена в программе «Квартирный вопрос». Искусственным космосом маленькие герои программы остались довольны.

Теги: аэрография, дизайн
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