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Полицейским, избившим задержанного в камере, дали три года условно

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Троим сотрудникам правоохранительных органов, превысившим свои должностные полномочия, вынесли приговор.

Согласно собранным следственными органами доказательствам, установлено, что 14 сентября 2015 года в отдел полиции № 5 Управления МВД России по г.Уфе был доставлен местный житель, находившийся в состоянии наркотического опьянения и учинивший мелкое хулиганство. За попытку задержанного выбежать из камеры сотрудники, работавшие в то время в батальоне полиции №6 УВО по г. Уфе, повалили его на пол, заломили руки за спину и надели наручники. Ночью, когда задержанный уже прекратил противоправные действия, они нанесли в область нижних конечностей и туловища заключенного по несколько ударов ногами, причинив ему физическую боль. Впоследствии, в этот же день потерпевшего отпустили и он покончил жизнь самоубийством.

Приговором суда им назначено по три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и лишением права занимать должности в государственных учреждениях сроком на один год, сообщает региональный следком.

«В настоящее время один из обвиняемых — сотрудник Отдела МВД России по Давлекановскому району — отстранен от исполнения служебных обязанностей. Вопрос о его увольнении из органов внутренних дел будет решен после вступления в силу приговора суда», — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

Теги: превышение должностных полномочий
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