Рустэм Хамитов поручил возродить работу молочных кухонь Фото: Олег Яровиков

Рустэм Хамитов поручил возродить работу молочных кухонь Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в ходе личного приёма граждан Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым жительница Уфы Кристина Семёнова попросила решить вопрос своевременного обеспечения детей бесплатным молочным питанием.

Молодая мама рассказала, что в аптеке, где она должна получать по рецепту детские смеси и каши, их часто нет в наличии, а то, что удаётся получить, не подходит для ребёнка.

Глава Башкортостана, неоднократно поднимавший вопрос организации бесплатного детского питания для малоимущих семей, в том числе молочных кухонь, подчеркнул, что необходимо активизировать эту работу, прежде всего, на муниципальном уровне.

– Тема детского питания – действительно острая, – сказал Рустэм Хамитов. – С ней приходится разбираться на республиканском уровне, хотя этим должен заниматься город. Но муниципалитеты мало что делают. А нужно делать молочные кухни. Раньше они работали очень хорошо. Мы ещё раз вернёмся к этой тебе, постараемся найти ресурсы, активизировать работу городских структур, чтобы обеспечивать бесплатным детским питанием молодых мам. Те, кто в этом нуждается, должны его получать.

Глава республики дал поручение Правительству Башкортостана проработать варианты решения этого вопроса.