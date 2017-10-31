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УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Руководители четырех муниципалитетов Башкортостана награждены дипломами Правительства России на Общероссийском конгрессе муниципальных образований.Мероприятие, которое продлится два дня, включает в себя ряд тематических площадок, круглых столов и заседаний, в том числе расширенное заседание Общенациональной ассоциации ТОС.

Башкортостан на Конгрессе представили заместитель руководителя Администрации Главы Башкортостана Динир Ахмедьянов, председатель Комитета Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации Румиль Азнабаев, а также председатель Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан», глава администрации городского округа г. Октябрьский Алексей Шмелев, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» Рустам Исхаков и глава администрации муниципального района Кармаскалинский район Фанзиль Чингизов.

Особое место в программе сегодняшнего мероприятия заняла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», утвержденного в прошлом году Правительством Российской Федерации.

В таком формате конкурс проводился впервые. Оценивался опыт муниципалитетов в области экономических и градостроительных политик, схем развития ЖКХ и эффективного управления финансами, а также обеспечения эффективной «обратной связи» с населением. Таким образом, в общефедеральном масштабе проект объединил в себе несколько внутриведомственных конкурсов, которые ранее министерства проводили самостоятельно, чтобы выявлять лучший опыт в работе органов местного самоуправления.

Авторитетным оказался и состав федеральной конкурсной комиссии, в который вошли депутаты Государственной Думы, руководители Минюста, Минстроя и Минэкономразвития России, эксперты и общественники.

Всего было изучено и оценено свыше 500 конкурсных работ со всех концов страны, и только восемнадцать российских городов и сел признаны лучшими. Все они были приглашены сегодня на общероссийский конгресс в составе своих делегаций для вручения дипломов Правительства Российской Федерации.

«Наибольшее количество победителей оказалось из Республики Башкортостан – сразу четыре призовых места в различных категориях, свидетельствующие о высоком уровне развития местного самоуправления в регионе», — рассказал депутат Госдумы Ильдар Бикбаев.

Диплом III степени в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» среди городских округов и городских поселений торжественно вручен городу Октябрьский в лице главы Администрации Алексея Шмелева.

Дипломами II и III степени соответственно в этой же номинации, но среди сельских поселений, были награждены главы Первомайского сельсовета Благоварского района Замира Мозговая и Зилаирского сельсовета одноименного района Александр Годуленко.

В номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований Башкортостана, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» диплома I степени среди сельских поселений удостоился глава сельского поселения Акбулатовский сельсовет Татышлинского района Фагил Нигаматьянов.

«Очень важный получился конкурс, очень ценный для развития местного самоуправления в России. Без таких мероприятий выявлять новые разработки и успешные практики, применяемые в муниципалитетах, было сложно», — сообщил президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Виктор Кидяев.

По его словам, победители тоже извлекут несомненную пользу. Помимо того, что их разработки и реальные практики лягут в основу сборника и поступят во все регионы и во все муниципалитеты страны, поселения получат денежную премию соответственно занятому месту, которая поступит в местный бюджет и дополнительно послужит на благо их жителей.