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В Москве открыт мемориал «Стена скорби» с использованием природного камня из Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в центре Москвы на пересечении Садового кольца и проспекта Академика Сахарова открыта «Стена скорби» — бронзовый барельеф с изображением человеческих фигур и словом «Помни» на разных языках.

При мощении пространства вокруг монумента был использован природный камень из уголков страны, наиболее подверженных в 30-е годы прошлого века массовым репрессиям, в том числе из Башкортостана. Скульптором, автором монумента Георгием Франгуляном было выбрано 82 камня из 58 регионов России. Как сообщили в Фонде «Увековечения памяти жертв политических репрессий», камень из нашей республики лежит в правой части монумента под номером 55. Всего в Москву были направлены 15 природных камней из Башкирии: гранит и лемезит из месторождений Учалинского, Белорецкого, Бирского районов, известняк — из подножия горы Юрактау горного комплекса Шиханы Стерлитамакского района.

В церемонии открытия участвовали Президент России, патриарх Московский и всея Руси, представители других религиозных конфессий. Владимир Путин назвал политические репрессии преступлением, у которого нет оправданий. Глава государства напомнил о гибели и страданиях миллионов людей, о преследовании целых народов и сословий. Только в конце 30-х годов, по примерным подсчетам, жертвами репрессий стали более 700 тысяч человек. В Республике Башкортостан в 30-е – 40-е годы прошлого века по обвинению в политических преступлениях было репрессировано свыше 50 тысяч человек. На сегодняшний день в республике проживает более 6 тысяч граждан, имеющих статус реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.

Теги: память, День памяти жертв политических репрессий
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