Вратарь ХК «Салават Юлаев» вызван в состав сборной России на Кубок Карьяла Фото: ХК "Салават Юлаев" Вратарь ХК «Салават Юлаев» вызван в состав сборной России на Кубок Карьяла Фото: ХК "Салават Юлаев"

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Тренерский штаб сборной России во главе с Олегом Знарком объявил состав команды на первый этап Еврохоккейтура — Кубок Карьяла. В списке есть вратарь уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» — 22-летний Андрей Кареев. Первым и вторым голкипером в состав сборной включены игрок петербургской ледовой дружины Игорь Шестеркин и хоккеист ЦСКА Илья Сорокин, сообщается на официальном сайте ФХР.

Матчи в рамках Кубка Карьяла сборная России проведет 9 ноября — финнами, 11 ноября — с швейцарцами, 12 ноября — с чехами. Все игры будут проходить в Хельсинки.

Напомним, голкипер «юлаевцев» Андрей Кареев имеет в своей копилке 5 «сухих» матчей в рамках КХЛ (четыре в составе нижнекамского «Нефтехимика» и одну в составе новокузнецкого «Металлурга»). Коэффициент надежности голкипера уфимской команды — 2.66. В форме «Салавата» молодому вратарю еще не удалось выиграть.