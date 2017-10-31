УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии задержан обвиняемый в убийстве журналиста газеты «Звезда» Гафурийского района. Обвинение предъявлено 27-летнему местному жителю, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как следует из материалов дела регионального следкома, в августе прошлого года между 27-летним и 61-летним мужчинами, выпивавшими в лесу, завязалась ссора. Молодой собутыльник несколько раз ударил пожилого стеклянной бутылкой по голове, от чего тот скончался на месте. Злоумышленник сел в автомобиль потерпевшего и скрылся. Телефон погибшего обвиняемый продал.

Тело мужчины было обнаружено спустя пять дней в лесном массиве, а автомобиль нашли брошенным в поле в Стерлитамакском районе. Причастный к совершению преступления мужчина долго скрывался в Салаватском районе. На днях его задержали.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Из органов полиции для соединения и дальнейшего расследования в одном производстве поступили еще два уголовных дела: по факту незаконного завладения автомашиной «Шевроле Нива» и по факту кражи. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе СКР по РБ.