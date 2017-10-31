Уфимка перевела более миллиона рублей аферисту из Интернета Фото: Олег Яровиков Уфимка перевела более миллиона рублей аферисту из Интернета Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

69-летнюю уфимку более чем на миллион рублей обманул аферист, с которым она познакомилась в Интернете.

Мужчина представился гражданином другой страны и втерся в доверие к женщине. Затем обратился с просьбой получить посылку с документами, которые ему должны переслать из другой страны. Для этого оказались нужны деньги, поэтому он попросил пенсионерку перевести средства на его счет. Уфимка согласилась и перечислила ему более 1 млн рублей. После чего мошенник исчез вместе с деньгами.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту мошенничества. МВД республики просит граждан быть бдительными при общении в Интернете и не попадаться на уловки аферистов.