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Строительство «Ледовой арены» в городе Кумертау идет с опережением графика

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ / 100 лет Республике

Строительство «Ледовой арены» в городе Кумертау идет с опережением графика

Фото: админситрация г. Кумертау

Строительство «Ледовой арены» в городе Кумертау идет с опережением графика

Фото: админситрация г. Кумертау

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Глава администрации города Кумертау Борис Беляев проинспектировал ход работ на строящемся объекте «Ледовая арена». Работы идут с опережением графика, завершена бетонная заливка поля катка, подведены все инженерные коммуникации. Строители перешли к этапу внутренней отделки помещений – кабинетов, раздевалок, тренерских, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Есть дефицит средств, но правительство республики, глава региона Рустэм Хамитов держат вопрос на контроле», — отметил Борис Беляев. Глава города предложил строителям придерживаться цветовой гаммы бренда города Кумертау и поручил разработать фирменный стиль будущего ледового дворца.

Добавим, что строительство «Ледовой арены» в городе Кумертау ведется в рамках республиканской программы «100 объектов – к 100-летию Башкортостана». Полный перечень объектов можно посмотреть здесь.

Теги: строительство, программа «100 объектов – к 100-летию Башкортостана»
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