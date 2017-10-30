Строительство «Ледовой арены» в городе Кумертау идет с опережением графика
Строительство «Ледовой арены» в городе Кумертау идет с опережением графикаФото: админситрация г. Кумертау
Строительство «Ледовой арены» в городе Кумертау идет с опережением графикаФото: админситрация г. Кумертау
УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Глава администрации города Кумертау Борис Беляев проинспектировал ход работ на строящемся объекте «Ледовая арена». Работы идут с опережением графика, завершена бетонная заливка поля катка, подведены все инженерные коммуникации. Строители перешли к этапу внутренней отделки помещений – кабинетов, раздевалок, тренерских, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Есть дефицит средств, но правительство республики, глава региона Рустэм Хамитов держат вопрос на контроле», — отметил Борис Беляев. Глава города предложил строителям придерживаться цветовой гаммы бренда города Кумертау и поручил разработать фирменный стиль будущего ледового дворца.
Добавим, что строительство «Ледовой арены» в городе Кумертау ведется в рамках республиканской программы «100 объектов – к 100-летию Башкортостана». Полный перечень объектов можно посмотреть здесь.