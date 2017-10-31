УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Жительница Благовещенска обратилась в приемную главы государства по вопросу оказания содействия в строительстве школы на 320 мест. Помощник Президента России Игорь Левитин в режиме видеоконференцсвязи выслушал просьбу жительницы Башкортостана, сообщили в пресс-службе ГФИ. В видеоприеме приняли участие помощник полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Владимир Соловьев, заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Николай Хорошилов.

Николай Хорошилов сообщил, что объект имеет утвержденную проектную документацию и положительное заключение государственной экспертизы. В настоящее время завершаются работы по устройству кровли, теплотрассы, наружных сетей водо- и электроснабжения. Кроме того, проводятся внутренняя отделка помещения и благоустройство территории. Новую школу во 2-м микрорайоне Благовещенска планируется открыть уже к 1 сентября 2018 года.

Аппаратом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе решение вопроса взято на контроль.