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31 октября Вторник

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Жительница Башкирии попросила у Владимира Путина содействия в строительстве школы

ПОЛИТИКА

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Жительница Благовещенска обратилась в приемную главы государства по вопросу оказания содействия в строительстве школы на 320 мест. Помощник Президента России Игорь Левитин в режиме видеоконференцсвязи выслушал просьбу жительницы Башкортостана, сообщили в пресс-службе ГФИ. В видеоприеме приняли участие помощник полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Владимир Соловьев, заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Николай Хорошилов.

Николай Хорошилов сообщил, что объект имеет утвержденную проектную документацию и положительное заключение государственной экспертизы. В настоящее время завершаются работы по устройству кровли, теплотрассы, наружных сетей водо- и электроснабжения. Кроме того, проводятся внутренняя отделка помещения и благоустройство территории. Новую школу во 2-м микрорайоне Благовещенска планируется открыть уже к 1 сентября 2018 года.

Аппаратом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе решение вопроса взято на контроль.

Теги: приемная Владимира Путина в Уфе
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