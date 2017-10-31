В Башкирии продолжается зяблевая обработка почвы Фото: hozyindachi.ru В Башкирии продолжается зяблевая обработка почвы Фото: hozyindachi.ru

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии продолжается зяблевая обработка почвы под будущий весенний сев. Вспаханная земля лучше «дышит» и вбирает влагу, что повышает урожайность. На конец октября зябь обработана на 83% запланированных площадей (1,13 млн га), сообщили в Минсельхозе РБ.

Обработку почвы завершили в 10 районах, в том числе основную обработку почвы, включающую в себя вспашку, безотвальную обработку, завершили 20 районов, поверхностную обработку — 17.