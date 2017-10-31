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«Салават Юлаев» с разгромным счетом уступил одному из аутсайдеров КХЛ - «Адмиралу»

СПОРТ

«Салават Юлаев» с разгромным счетом уступил одному из аутсайдеров КХЛ - «Адмиралу» Фото: Олег Яровиков

«Салават Юлаев» с разгромным счетом уступил одному из аутсайдеров КХЛ - «Адмиралу» Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Матч на владивостокском льду между местным «Адмиралом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» начался противоречиво. В первой двадцатиминутке соперники не нашли слабых мест друг у друга. А после перерыва «моряки» буквально расстреляли голкипера «юлаевцев» Андрея Кареева, который пропустил подряд три шайбы. Отличились форварды Владимир Ткачев, Дмитрий Саюстов и Назир Гичибеков. Последний заработал свое первое очко в КХЛ. Стоит отметить, что два гола «Адмирал» забил в большинстве.

Тренерский штаб «Салавата» решил не ждать разгромного счета и сменил Кареева на Скривенса. Карееву по-прежнему не удается победить в составе башкирского клуба. «Юлаевцы» продолжали наступать на ворота хозяев льда, но голкипер Иван Налимов был надежен — 3:0.

Главный тренер «Салавата» Эркка Вестерлунд провел серьезную беседу в раздевалке и поставил задачу чаще бросать. Через три минуты после начала третьего периода «зеленая машина» отыграла одну шайбу, но в ответ получила еще две — 5:1. Дубль оформил Саюстов.

«Салават Юлаев» едет в Китай на встречу с клубом «Куньлунь Ред Стар». Игра состоится 2 ноября.

Теги: КХЛ, Салават Юлаев, Адмирал
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