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Два футболиста «Уфы» вошли в состав молодежной сборной России U-21

СПОРТ

Два футболиста «Уфы» вошли в состав молодежной сборной России U-21 Фото: ФК "Уфа"

Два футболиста «Уфы» вошли в состав молодежной сборной России U-21 Фото: ФК "Уфа"

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Полузащитники футбольного клуба «Уфа» Иван Обляков и Игорь Безденежных вызваны в национальную сборную U-21 и готовятся с 23 футболистами к отборочным матчам чемпионата Европы-2019.

Первую встречу российская сборная проведет 10 ноября с командой Армении в Ереване, контрольный матч запланирован с итальянцами на 14 ноября в Фрозиноне.

Итоговый список сборной России U-21:

Вратари: Игорь Лещук («Динамо» Москва), Антон Митрюшкин («Сьон» Швейцария), Игорь Обухов («Тюмень»).

Защитники: Александр Довбня («Этникос» Кипр), Никита Калугин («Динамо» Москва), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба — «Спартак-2» Москва), Михаил Лысов («Локомотив» Москва), Евгений Назаров («Краснодар-2»), Никита Чернов («Урал» Екатеринбург), Павел Шакуро («Тюмень»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба — «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи» Махачкала), Рифат Жемалетдинов («Рубин» Казань), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов» Ростов-на-Дону), Олег Ланин («Крылья Советов» Самара), Даниил Фомин («Олимпиец» Нижний Новгород).

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба — ЦСКА Москва), Георгий Мелкадзе («Тосно» Ленинградская область).

Теги: футбол, Уфа, сборная U-21
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