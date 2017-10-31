В Уфе Республиканский центр социальной помощи семье и детям приглашает на выставку-ярмарку социальных услуг Фото: Андрей Старостин В Уфе Республиканский центр социальной помощи семье и детям приглашает на выставку-ярмарку социальных услуг Фото: Андрей Старостин

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

8 ноября Республиканский центр социальной помощи семье и детям организует в Уфе выставку-ярмарку социальных услуг. Она состоится в эколого-биологическом центре «Эколог» по адресу: ул. Комсомольская, 79. Начало — в 14 часов.

На выставочной площадке будет представлена деятельность профильных учреждений: отделений социальной помощи семье и детям в Октябрьском и Советском районах Уфы, отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, отделения экстренной психологической помощи по телефону.

В рамках мероприятия организаторы разъяснят присутствующим условия программ «О приемных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов» и «Временный присмотр и уход за детьми в возрасте до 3 лет на дому (ребенком-инвалидом до 18 лет)». Специалисты проведут консультации по вопросам мер социальной поддержки и законных прав граждан.

Психологи предложат посетителям выставки пройти диагностику на аппаратно-программном комплексе «Мультипсихометр», проведут занятие по активной поддержке родителей. Желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах, а также узнать свой вес и рост, измерить давление в зоне здоровья.

На выставку приглашены сотрудники Центра социальной поддержки населения, Центра занятости населения, Пенсионного фонда, которые проконсультируют семьи об объемах, сроках и периодичности предоставляемых услуг.