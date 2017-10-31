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Фильм «Бабич» стал участником IV Международного кинофестиваля «Серебряный Акбузат»

КУЛЬТУРА

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Полнометражный исторический художественный фильм «Бабич» Булата Юсупова стал участником IV Международного фестиваля национального и этнического кино «Серебряный Акбузат». Премьера прошла в апреле 2017 года, с тех пор благодаря фильму с жизнью и творчеством выдающегося башкирского поэта познакомились тысячи зрителей республики и российских регионов.

«Теперь у нашего фильма появилась еще одна возможность стать ближе к зрителю. Более того международный статус фестиваля позволит познакомиться с нашей культурой представителям кинематографа и из других стран. А это дорогого стоит!» — написал директор кинокомпании «Живая лента» Леонид Филинов.

Кинофестиваль пройдет в Уфе 17-19 декабря. На три дня Уфа станет культурным центром и соберет режиссеров, актеров и продюсеров кино из разных регионов и стран. Вход на кинопоказы — свободный.

Учредители кинофестиваля: Правительство Башкортостана, Министерство культуры РБ, киностудия «Башкортостан» при содействии администрации Уфы.

Теги: кино
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