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Дмитрий Медведев дал поручение работать над повышением качества жизни в моногородах

ПОЛИТИКА

Дмитрий Медведев дал поручение работать над повышением качества жизни в моногородах Фото: pravdaurfo.ru

Дмитрий Медведев дал поручение работать над повышением качества жизни в моногородах Фото: pravdaurfo.ru

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам развивать в моногородах систему здравоохранения, работать над формированием комфортной городской среды и развивать предпринимательство. Поручение получили Минэкономразвития, министерства здравоохранения, образования и науки, транспорта, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также «Фонд развития моногородов» и «Корпорация МСП».

В документе также подчеркивается необходимость реализации дальнейших мероприятий по формированию комфортной городской среды и уличной дорожной сети в моногородах. Премьер-министр призывает к развитию и поддержке индивидуального и малого предпринимательства, в частности, предлагается создавать для бизнеса центры оказания услуг.

Поручение издано по итогам заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Заседание состоялось 20 октября 2017 года и было посвящено рассмотрению промежуточных результатов приоритетных проектов, в том числе и по направлению «Моногорода».

Заместитель председателя Внешэкономбанка и руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева прокомментировала промежуточные итоги внедрения комплексной федеральной программы «Пять шагов благоустройства повседневности»: «К началу сентября этого года мероприятия и проекты по благоустройству реализуют 317 моногородов, при этом в 251 городе завершили 451 проект при установленном ключевом показателе эффективности в 887 проектов. В 78 моногородах из 37 субъектов Российской Федерации полностью достигнуты целевые показатели».

Теги: моногорода, качество жизни, Дмитрий Медведев
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