В 18 районах Башкирии презентовали новое оборудование в рамках проекта «Местный дом культуры»
УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
В 18 районах Башкортостана состоялась презентация нового оборудования в рамках проекта «Местный дом культуры». Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры, это Абзелиловский, Зилаирский, Шаранский, Дуванский, Уфимский, Стерлибашевский, Ермекеевский, Илишевский, Федоровский, Белорецкий, Аургазинский, Миякинский, Бирский, Караидельский, Бурзянский, Дюртюлинский, Кармаскалинский, Кигинский районы.
Проект позволил укрепить материально-техническую базу сельских Домов культуры, приобретены сценическая одежда и сценические костюмы, музыкальные инструменты, мультимедиа-проектор, акустические колонки, микшерный пульт, зрительские кресла, компрессор звуковых эффектов, микрофоны, световые прожекторы. Для села Осиновка Бирского района приобретен автобус «ПАЗ» для организации выездных концертов.
В рамках презентации проведены концерты с участием художественной самодеятельности сельских Домов культуры, организованы выставки декоративно-прикладного искусства, ярмарки для населения. В торжественных мероприятиях приняли участие официальные гости.
Республика в 2017 году стала участником партийного проекта «Единой России» «Местный дом культуры». На инициативу «Местный дом культуры» в Башкортостан из федерального бюджета на обновление 32 объектов было направлено 46 млн 248 тысяч рублей. Таким образом, республика оказалась на третьем месте по величине субсидии среди регионов России. На 2018 год для Башкортостана заложены средства в размере 66 млн рублей из федеральных средств. На софинансирование проекта из бюджета республики выделено 5 млн 138 тысяч рублей.