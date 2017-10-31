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31 октября Вторник

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В Учалах стартовал первый тур Первенства России по хоккею

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В Учалах стартовал первый тур Первенства России по хоккею

Фото: пресс-служба УГОК

В Учалах стартовал первый тур Первенства России по хоккею

Фото: пресс-служба УГОК

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

На ледовой арене «Горняк» при поддержке Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК) начались отборочные соревнования Первенства России по хоккею среди юношеских команд 2006 года рождения региона Урал-Западная Сибирь.

На учалинском льду с 30 октября по 3 ноября сыграют шесть команд второй отборочной группы первого тура: «Металлург» (Магнитогорск), «Ангелы Сибири» (Тобольск), «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва имени Кожевникова» (Омск), «Торос» (Нефтекамск), «Факел» (Екатеринбург), «Горняк» (Учалы).

Приветствуя юных участников турнира, глава города Учалы Ильяс Кильмухаметов пожелал ребятам безопасных игр и выразил благодарность Учалинскому ГОКу, а также Уральской горно-металлургической компании за поддержку хоккея.

Командам предстоит пройти три тура. Финальные игры состоятся в марте 2018 года. Команды, попавшие в финал, получат право играть в группе «Сильнейшие» в сезоне 2018-2019 годов. Победитель финальных игр получит Кубок Первенства России среди хоккейных школ.

Теги: хоккей
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