В Башкирии завершили реконструкцию одной из главных улиц города Учалы Фото: «Учалинская газета» В Башкирии завершили реконструкцию одной из главных улиц города Учалы Фото: «Учалинская газета»

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городе Учалы полностью завершена реконструкция одной из главных улиц — Первостроителей. Хотя изначально планировалось разделить капитальный ремонт улицы на три этапа: от завода железобетонных изделий до пересечения с улицей Ленина, далее до ул. Пионерской, от пересечения с ул. Пионерской до ул. Мира. Последний, третий участок предполагалось завершить на следующий год, однако работы были выполнены досрочно.

«Учитывая, что Учалы является моногородом, и мы получили дополнительную финансовую поддержку из бюджета республики, весь объект решили сдать в этом году. Цена контракта на работы от ул. Ленина до Пионерской составляла почти 11,8 млн рублей, из них полтора процента — из местного бюджета. Однако вследствие уступки подрядчика, коим выступило ООО «Дорзеленстрой», экономия вылилась в сумму в размере двух миллионов рублей. Этих средств вместе с дополнительным финансированием хватило и на последний этап работ. Таким образом, стоимость двух контрактов составила 15,6 млн рублей», — рассказал «Учалинской газете» глава администрации города Учалы Ильяс Кильмухаметов.

В целом же субсидии на ремонт дорог местного значения были выделены в рамках территориального заказа по содержанию, ремонту, капремонту, строительству, реконструкции республиканских автодорог.

«Проектом предполагалось заменить трубы ливневой канализации. Но при вскрытии поверхности оказалось, что трубы находятся в удовлетворительном состоянии, поэтому получилось сэкономить на статье по их замене. Система, правда, практически не функционировала — к трубам не были присоединены дождеприемники. На сэкономленные по данной статье средства удалось оборудовать автостоянки, пешеходные дорожки, расширить тротуар. Привели в порядок и заезды в кварталы, на Пионерскую», — сообщила изданию начальник ПТО администрации города Розалия Горина.

Строители установили и «плавающие» люки на дождеприемные колодцы, которые выходят на дорогу и на канализационно-водопроводные, оставив и несколько старых добрых чугунных крышек возле бортовых камней. Теперь вся улица оборудована 18 канализационными и четырьмя дождеприемными колодцами. Кроме того, уложили новые гранитные бордюры длиной 197 метров. Однако использовали и старые, находившиеся в удовлетворительном состоянии.

Подрядчик на свои работы дает пять лет гарантийного срока. Пока у водителей к отремонтированной в прошлом году части ул. Первостроителей нареканий нет. Колея на дорожном полотне, проседания асфальта вокруг колодцев и некоторые другие изъяны, в случае их появления, будут исправляться подрядчиком.

В редакции «Учалинской газеты» отметили, что в городе ежегодно ремонтируются улицы. В 2012 году здесь привели в порядок Строительную, в 2013-м — Максима Горького, в 2014-м — Ленина, в 2015-м — Башкортостана, в прошлом году — часть улицы Первостроителей. На будущий год городские власти намерены взяться за ул. Муртазина. Водоканал и теплосети приведут в порядок свои сети, затем дорожники примутся за ремонт дороги.

В городе еще требуется ремонт дорог по улицам Ленинского Комсомола, Кирова, Мира. Два последних объекта будут особенно затратны, так как здесь отсутствуют ливневые канализации, пояснила сотрудник «Учалинской газеты» Гульнара Ибатуллина.