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31 октября Вторник

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В Башкирии побит рекорд по количеству опасных природных явлений, который держался 30 лет

ОБЩЕСТВО

В Башкирии побит рекорд по количеству опасных природных явлений, который держался 30 лет Фото: Олег Яровиков

В Башкирии побит рекорд по количеству опасных природных явлений, который держался 30 лет Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Смерчи, которые сносят всё на своем пути, аномальный ливень, который превратил центральные улицы столицы Башкирии в бурлящие реки. Все эти явления — предвестники глобального потепления.

Только за 2016 год, согласно наблюдениям синоптиков Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в республике зафиксировано 43 опасных природных явления. Это сильные ветра, дожди, атмосферная и почвенная засуха, суховеи и другое. Это самое большое количество за последние 30 лет.

«В 2017 году эта тенденция продолжается, но уже происходят так называемые «одноразовые акции». К примеру, заснеженная зима, рекордно влажный июнь. Такие явления мы не наблюдали уже 35 лет», — рассказала агентству «Башинформ» начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Загитова.

Как республика собирается бороться с изменением климата и почему прогнозы синоптиков не всегда сбываются, читайте в специальном проекте ИА «Башинформ».

Теги: погода, аномалии, Башгидрометцентр
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