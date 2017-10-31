С 1 ноября в Башкирии меняется расписание пригородных поездов Фото: ИА «Башинформ» С 1 ноября в Башкирии меняется расписание пригородных поездов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии изменяется расписание электричек. Начиная с 1 ноября и далее по рабочим дням пригородному поезду №6431 устанавливается новый маршрут следования — от станции «Тавтиманово» (отправление в 3 часа 43 минуты) до станции «Дема» (прибытие в 5 часов 09 минут).

По выходным дням сохраняется прежний маршрут этого поезда от станции «Тавтиманово» (отправление в 3 часа 43 минуты) до станции «Уфа» (прибытие в 4 часа 48 минут). В свою очередь, пригородный поезд №6432 отправиться со станции «Уфа» в 18 часов 34 минуты и прибудет на станцию «Тавтиманово» в 19 часов 40 минут.

С этого же дня изменится расписание еще одного популярного пригородного поезда №6211 «Дема-Шакша» (городская электричка «Толпар»). Электропоезд отправится со станции «Шакша» в 5 часов 01 минуту и прибудет на станцию «Дема» в 5 часов 42 минуты, далее он отправится под №6491 до станции «Кандры» (прибытие в 8 часов 17 минут). По выходным дням сохраняется прежний маршрут пригородного поезда №6491 от станции «Уфа» (отправление в 5 часа 29 минут) до станции «Кандры» (прибытие в 8 часов 17 минут).

Новый маршрут следования устанавливается и пригородному поезду №6433 — от станции «Улу-Теляк» (отправление в 4 часа 7 минут) до станции «Дема» (прибытие в 6 часов 07 минут). По выходным дням сохраняется прежний маршрут — от станции «Улу-Теляк» (отправление в 4 часа 7 минут) до станции «Уфа» (прибытие в 5 часов 45 минут).

Пригородный поезд № 6215, также обслуживающий транспортный проект «Толпар», который по рабочим дням отправляется в 5 часов 57 минуты со станции «Шакша» и прибывает на станцию «Дема» в 6 часов 49 минут, далее отправится под №6851/6852 от станции «Дема» (отправление в 6 часов 50 минут) до станции «Инзер» (прибытие в 10 часов 08 минут). По выходным дням для любителей природы сохраняется прежний маршрут этого пригородного поезда — от станции «Уфа» (отправление в 6 часов 35 минут) до станции «Инзер» (прибытие в 10 часов 08 минут).

Как сообщили в пресс-службе Башкортостанской пригородной пассажирской компании, изменения в расписании произошли по многочисленным просьбам пассажиров в адрес перевозчика. Все электропоезда следуют по единому московскому времени.