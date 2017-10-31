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Штрафы за продажу жевательного табака увеличат в несколько раз - депутат Госдумы

ПОЛИТИКА

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Штрафы за продажу жевательного и сосательного табака — насвая и снюса — могут быть увеличены в несколько раз. Такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях разработал замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, депутат от Башкортостана Рафаэль Марданшин. Законопроект уже отправлен на отзыв в Правительство. Эксперты инициативу депутата поддерживают. Главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн считает, что употребление такого табака может привести к серьезной наркотической зависимости.

В случае принятия законопроекта штрафы за торговлю насваем и снюсом могут ощутимо вырасти уже в обозримом будущем, сообщили в региональном отделении «Единой России». Парламентарий предлагает штрафовать граждан за продажу такого табака не на 2-4 тысячи, как сейчас, а на 15-20 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить 30-50 тысяч рублей вместо сегодняшних 7-12 тысяч, а для компаний санкции увеличат с 40-60 тысяч до 100-150 тысяч рублей.

В пояснительной записке к документу депутат объясняет, что для многих регионов проблема распространения насвая и снюса среди детей и подростков является более актуальной, чем употребление фабричных табачных изделий, наркотических средств и психоактивных препаратов. Этому способствуют доступность и дешевизна подобных изделий. В то же время насвай изготавливается только в кустарных условиях, преимущественно в среднеазиатских республиках. В его «классический» состав входят измельченные листья табака и гашеная известь, но могут добавляться и сильнодействующие, ядовитые вещества и растения.

Штрафы за продажу насвая и снюса сейчас слишком малы, полагает депутат, а потому реализация такого табака остается выгодной, даже если продавца наказывать за это пару раз в месяц. Ужесточение санкций, надеется Рафаэль Марданшин, приведет к резкому снижению доступности табака для детей и подростков. Он обратил внимание, что предлагаемые санкции соотносятся с уже действующими штрафами за незаконную розничную продажу алкоголя — гражданам за подобное полагается штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Теги: депутаты Госдумы, законодательство, штрафы
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